Пятая волна заболевания коронавирусом, которая сейчас идёт в России, не будет завершающей. После неё будет новый всплеск заражений, сообщил РИА Новости глава Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, математик Алексей Боровков. По прогнозу специалиста, шестая волна накроет страну уже в июне.

Как подчеркнул Боровков, до лета коронавирусная инфекция точно не отступит, она будет медленно отступать. При этом выздоровление будет происходить медленнее, чем рост.

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Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъём. Подъём же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически, мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать, — сказал математик.

Учёный на примере Петербурга рассказал, как будет развиваться новая вспышка COVID-19. По мнению Боровкова, рост заболеваний будет связан с наплывом туристов в летний период. Кроме того, он не исключил появления нового штамма коронавируса.

Пятая волна коронавируса в России, связанная со штаммом «Омикрон», может продлиться до апреля. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

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«Начиная с первых чисел февраля и сейчас мы живем в обстановке пика. Вот сегодня 180 тысяч заболевших. Может и опять подскочить немножко, но это мы уже на пике и выше уже не пойдет. А спускаться будем, конечно, постепенно, медленно. Это и остаток февраля, март, и в апреле, возможно, будет падение этого пика», — сказал Анатолий Альтштейн.

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с URA.RU выразил мнение, что пятая волна COVID-19 в РФ пройдет быстрее, чем спрогнозировал вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Тут важно смотреть по регионам, потому что у нас очень большая страна и отдельные регионы заражаются не одновременно, а один за другим, поэтому вообще в России, это может быть растянуто на несколько месяцев. Осторожно сделаю прогноз, что еще месяц. Надеюсь, что будет побыстрее», — объяснил собеседник агентства.

«В других странах „Омикрон“ выдал резкий пик, затем падение, и дальше сохранялся довольно долгий хвост. И он сейчас сохраняется, если взять Великобританию, которая первая попала под „Омикрон“ из крупных стран. Вот сейчас можно сказать, что у них все снизилось. В общем, получается, что можно надеяться, что от „Омикрона“ волна идет быстрее, чем от других вариантов», — добавил Максим Скулачев.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что для борьбы с быстрым образованием новых штаммов коронавируса, необходимо разрабатывать поливалентные вакцины. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Нам нужны поливалентные вакцины против всех известных на данный момент потенциально опасных штаммов. Если взять пример вируса гриппа, сейчас уже широко применяются четырехвалентные вакцины: против двух серотипов вируса А и двух — вируса В. Подобная вакцина против коронавируса просто придушит новое штаммообразование и дальнейшее развитие инфекции», — рассказал вирусолог.

Он подчеркнул, что следует перейти к упрощению процедуры регистрации вакцин от коронавируса, которые разработаны на основе уже существующих препаратов.

Ранее британские эпидемиологи сообщили о возникновении нового мутировавшего штамма вируса SARS-CoV-2. В вирусе обнаружены элементы, которые имеются как в штамме «омикрон», так и в штамме «дельта», в связи с чем его назвали «дельтакрон».

В Москве рост заболеваемости коронавирусом может продолжиться до конца февраля и, возможно, в марте. Такой прогноз по развитию эпидемиологической ситуации в столице дал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости.

«У нас общая тенденция все равно к повышению. Да, была "пила", то вверх, то вниз, но в общем и целом у нас повышение. До конца месяца повышение будет продолжаться. У нас если снижается на несколько тысяч, сразу говорят, что пик перевалили, но ничего подобного», — сказал он.

Инфекционист считает, что в марте в Москве заболеваемость COVID-19 может так же снизиться, а потом заново повыситься.

Ранее в столичном оперштабе объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в Москве. Подъем заболеваемости связан с изменением порядка учета инфицированных — теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 вместе с результатами ПЦР-тестов принимаются результаты экспресс-тестов, которые проводятся в поликлиниках.

В правительстве отмечают небольшое снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но она продолжает распространяться, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Система здравоохранения продолжает работать в сложнейших условиях.

Сеть медицинских учреждений поддерживается в высокой степени готовности.

"Для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше двухсот двадцати тысяч коек. К сожалению, в стационарах на лечении много детей. Это одна из особенностей "омикрона". Уже говорил ранее о том, что в наших больницах должно быть все необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам", - заявил глава кабинета министров.

Важное значение имеет тестирование населения на наличие инфекции. Ежедневно проводятся около 700 тестов на 100 тысяч человек.

"Это даже выше рекомендованного уровня. Такая диагностика позволяет оперативно выявлять инфекцию и быстрее помогать заболевшим", - подчеркнул Мишустин, потребовав не снижать объемы.

Большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон», заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Омикрон» сегодня составляет 72,5% среди всех секвенируемых выявляемых вариантов возбудителя», – сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ, цитирует Попову ТАСС.

Она подчеркнула, что сейчас во всех российских регионах зафиксирован этот штамм.

Окончание пандемии COVID-19 может оказаться не таким простым, как надеются многие ученые, заявил эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунъю, которого цитирует ресурс «Гуаньча».

Судя по тому, как распространяется заболевание, с уверенностью говорить, что пик пандемии пройдет этой весной, преждевременно. Особенно, если посмотреть на такие страны, как Япония, Южная Корея и на Гонконг, то можно сказать, что победа над коронавирусом будет не такой быстрой, отметил ученый.

Еще одной проблемой может стать возникновение новых штаммов коронавируса. К моменту появления «омикрона» значительная часть населения европейских стран была вакцинирована, однако новая разновидность COVID-19 все же оказалась способна навредить людям.

Тем не менее ученый видит поводы для осторожного оптимизма. Во-первых, в мире приняты все возможные меры для борьбы с коронавирусом и по профилактике заболевания. Во-вторых, о COVID-19 сейчас уже больше известно, что позволяется эффективнее противостоять ему.

Эксперт считает, что принятые в Китае меры профилактики и борьбы с коронавирусом помогают эффективно контролировать ситуацию. Преимуществом КНР является высокая степень организованности общества, которая помогает быстро локализовать все вспышки и не допустить удара заболевания по всему населению сразу.

В условиях очередной волны роста заболеваемости COVID-19 на российском рынке по-прежнему отсутствуют доступные и эффективные препараты, способные предотвратить тяжелое течение инфекции и госпитализацию. В конце прошлого года правительство анонсировало появление импортного молнупиравира с достаточно высокой эффективностью. По различным источникам стоимость курса лечения молнупиравиром может доходить до 50 тыс. руб. При этом, препараты отечественного производства могли бы обходиться на порядок дешевле, но даже несмотря на ускоренный процесс регистрации подобных лекарственных средств регулятором, большинству российских фармпроизводителей просто нечего регистрировать.

Новые штаммы коронавируса бросают очередные вызовы и без того задыхающейся системе отечественного здравоохранения. Так, по словам замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова, распространение омикрон-штамма привело к значительному росту заболеваемости: пиковое число новых случаев на 12 февраля 2022 года составляет 203,7 тыс., при этом высокий рост заболеваемости фиксируется и у детей.

По подсчетам аналитической компании Headway Company, COVID-19 уже существенно ударил как по бюджету РФ, так и по кошельку россиян: объем расходов государства только за шесть месяцев прошлого 2021-го года на препараты от COVID-19 превысил 14 млрд руб. Еще 64 млрд руб. за весь прошлый год россияне потратили самостоятельно, сообщал РБК со ссылкой на данные единой системы маркировки «Честный знак».

Ключевая проблема заключается в том, что на рынке практически отсутствуют препараты с хорошей доказательной базой, останавливающие развитие болезни на ранних стадиях.

В российские рекомендации по лечению коронавирусной инфекции включено совсем немного подобных средств, да и те имеют достаточно скромные результаты в мировых клинических исследованиях: достаточно вспомнить ремдесивир и фавипиравир, которые разработаны зарубежными компаниями для лечения других инфекций и, несмотря на производство их дженериков в России, имеют зарубежное происхождение.

Заполнить этот пробел логично захотела Big Pharma. Первой получить утверждение европейского (ЕМА), а затем и американского (FDA) регуляторов для своего препарата под международным непатентованным наименованием молнупиравир смогла компания MSD.

По промежуточным результатам исследований препарата III фазы, он сокращал долю госпитализаций при раннем приеме на 50%.

Анонс выхода этого препарата на российский рынок состоялся в конце декабря 2021 года одновременно с его оперативным включением в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19. Во сколько он будет обходиться российским больницам пока неизвестно, но в США цена курса из пяти дней составляет $700 (или около 50 тыс. руб.).

Сроки ввоза и регистрации в России еще одного зарубежного препарата – паксловид от Pfizer, – показавшего 90% снижение госпитализаций, пока неизвестны, хотя лекарство тоже вошло в новую версию методических рекомендаций Минздрава. Стоимость курса лечения паксловидом в США оценивается, ориентировочно, в 42 тыс. в рублевом эквиваленте.

Некоторым российским компаниям за время пандемии удалось испытать и зарегистрировать собственные эффективные препараты для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, в том числе илсиру от «Биокада» и артлегиа от «Р-Фарм», применяемые для купирования смертельно опасного «цитокинового шторма». Однако, собственных оригинальных противовирусных разработок в РФ известно не так много. Согласно госреестру лекарственных средств, исследования в этой области ведут «Промомед» и «Валента Фарм».

«Валента Фарм» продолжает широкие клинические испытания ХС221 — противовирусного препарата под рабочим названием атериксен, разработкой молекулы которого ранее занимался резидент Сколково «Фарминтерпрайсез» Владимира Небольсина. Всего было завершено шесть клинических испытаний разных фаз, из них два исследования – у пациентов с коронавирусной инфекцией.