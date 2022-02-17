«Страшный недуг»: названа самая смертоносная болезнь в России

Злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийском XII Форуме Межрегионального общественного движения «Движение против рака». По её словам, российское правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкозаболеваний, пишет РИА Новости.

К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всём мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия, — отметила она.

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Голикова рассказала, что в рамках реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями перед онкологической службой были поставлены очень серьёзные задачи, в том числе и снижение показателя смертности. Для достижения этой цели необходимо непрерывно повышать качество оказания медицинской помощи, модернизировать медицинское оборудование и производить закупку всех нужных комплектующих, подчеркнула вице-премьер.

Онкология — это не всегда рак и не всегда опасно. Об этом заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов, передают «Известия».

Он пояснил, что онкология включает в себя целый класс заболеваний, и рак, или карцинома, — лишь одно из них.

Давыдов отметил, что среди злокачественных опухолей чаще других встречаются карцинома (поверхность кожи, слизистые оболочки внутренних органов), саркома (мышцы, хрящи, кости), глиома (опухоль нервных тканей головного и спинного мозга), лимфома (состоит из лимфатических тканей), лейкоз (злокачественное новообразование клеток костного мозга), меланома (образуется из клеток кожи, содержащих меланин).

Член-корреспондент РАН пояснил, что онкология изучает опухоли в принципе, не только злокачественные, но и доброкачественные.

«Соответственно, когда речь идет об онкологических заболеваниях, не стоит сводить все к их злокачественной природе», — сказал врач.

Ранее врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии, кандидат медицинских наук Андрей Пылев сообщал, что за последние 10-15 лет подход к лечению онкозаболеваний существенно изменился.

Специалист отметил, что онкология — постоянно развивающаяся область медицины. Он отметил, что в середине прошлого века врачи могли предложить пациентам лишь химиотерапию, которая пусть и действенна, но все же оказывает на организм человека системное токсическое воздействие. В настоящее время в распоряжении врачей есть таргетные препараты, которые борются с заболеванием более точечно.

Показатель одногодичной летальности пациентов со злокачественными новообразованиями в России за последние два года уменьшился на 3,2%. Кроме того, несмотря на пандемию, показатель смертности населения от рака также сократился, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Важным достижением всей онкологической службы является тот факт, что за период пандемии, по сравнению с допандемийным периодом, показатели смертности населения от злокачественных новообразований устойчиво шли вниз. По данным оперативного мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения России, за это же время, за последние два года, на 3,2% снизился показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями", - сказал он в приветствии к участникам Всероссийского XII форума "Движение против рака".

Мурашко добавил, что также удалось удержать показатель доли злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадиях, на уровне чуть выше 2019 года.

"Расширяется применение самых передовых схем лекарственной терапии. В 2021 году по сравнению с 2019 годом объемы химиотерапии выросли на 44,5%, а рост объемов лучевой терапии превысил предыдущие периоды на 5,2%", - рассказал министр.

Он также отметил, что особое внимание уделяется реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках национального проекта "Здравоохранение". В частности, проект включает обновление материально-технической базы медорганизаций, оказывающих помощь пациентам с онкозаболеваниями.

"Было введено в эксплуатацию более 2 800 единиц медоборудования, а всего за три года реализации федерального проекта введено в эксплуатацию более 13 тыс. единиц оборудования. Также за три года в регионах и федеральных медорганизациях установлено 103 современных линейных ускорителя", - сообщил Мурашко, добавив, что за этот период было организовано 405 центров амбулаторной онкологической помощи в 79 субъектах РФ, к 2024 году их должно стать более 500.

Специалист британской клиники Harley Street Clinic, онколог-консультант, доктор Амен Сибтейн перечислил девять главных симптомов рака. Об этом он рассказал в беседе с Daily Express.

По его словам, об онкологии могут говорить необъяснимые боли в любой части тела, если они наблюдаются более трех недель. В таком случае стоит немедленно обратиться к врачу, особенно это касается ощущений в костях, сказал врач.

К симптомам рака доктор также отнес беспричинные кровотечения и потерю веса, они могут сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма. Сибтейн также посоветовал обратить внимание на усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота.

Врач-онколог Андрей Каприн заявил, что при обнаружении кровянистых выделений нужно срочно обратиться к врачу. Об этом он сообщил газете «Известия».

Особенно стоит насторожиться, если кровь выделяется из сосков, а также появляется в моче и кале.

«Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», — сказал он.

Косвенными признаками развития онкологии также являются потеря веса и отсутствие аппетита, добавил врач.

Исследователи британской организации Cancer Research UK заявили, что алкогольные напитки увеличивают рис развития рака. По их данным, спиртное может повредить клетки организма - алкоголь превращается в вещество ацетальдегид, которые может вызвать похожее на рак деление клеток.

«Также алкоголь изменяет клетки рта и глотки, что делают эти части тела более восприимчивыми к вызывающим рак химикатам», - пишет издание Express.

По словам ученых, потребление 3,5 порций алкоголя в день может в 2-3 раза увеличить вероятность образования нескольких видов рака. У тех, кто при этом употребляет и табак, риск увеличивается еще больше.

Ранее главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что включение в рацион зеленого чая положительно сказывается на здоровье, в частности, снижается риск развития онкологических заболеваний и диабета. Благотворный для здоровья эффект достигается благодаря никотиновой кислоте, провитаминам А и В и другим полезным веществам.

Некоторые симптомы рака щитовидной железы можно спутать с характерными признаками штамма коронавируса «Омикрон». Среди них — боль в горле, усталость и затрудненное дыхание.

«Пациентка рассказала, как у нее было семь симптомов, „Омикрона“, которые оказались признаками рака щитовидной железы. Это чаще всего встречается у людей в возрасте 30 лет и старше 60 лет, причем женщины более склонны к развитию рака, чем мужчины», — передает NVL.

Симптомы рака, которые можно перепутать с омикрон-штаммом:

экстремальная усталость,

мозговой туман,

быстрая потеря веса,

затрудненное дыхание,

повышенная тревожность,

хриплый голос,

непрекращающаяся боль в горле.

Онкологи не располагают данными о том, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией чаще других заболевают раком, сообщил журналистам в пятницу директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.

"У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А вот то, что благодаря пандемии мы стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии, - факт. Это связано не с вирусом, а с тем, что россияне стали чаще выполнять компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии <...> Повторюсь, данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует", - сказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина сообщила агентству Ura.ru, что у людей, которые переболели COVID-19, может развиться онкологическое заболевание легких и желудочно-кишечного тракта.

Врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте им. Блохина Игорь Самойленко в беседе с RT рассказал, какие обследования стоит ежегодно проходить россиянам для ранней диагностики онкологических заболеваний.

По словам врача, ждать появления симптомов не стоит, важно заблаговременно проходить необходимые обследования.

«В России практикуется диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Туда включены некоторые анализы, тесты, которые делаются абсолютно здоровым людям для того, чтобы найти те виды опухоли, которые можно найти, когда они ещё никаких симптомов не дают, так что эту программу выполнять полезно», — рассказал Самойленко.

Онколог отметил, что организовать скрининги также можно самостоятельно.

Специалист пояснил, что для женщин опасны в первую очередь рак молочной железы и шейки матки.

«Если говорить про рак шейки матки, то речь идёт о визитах к гинекологу на регулярной основе и мазок на онкоцитологию, то есть не нужно ждать жалоб... В некоторых регионах нашей страны довольно широко тестируют женщин на ВПЧ, потому что считается, что подавляющее большинство случаев рака шейки матки связаны именно с этим вирусом», — заявил врач.

По его словам, для диагностики рака молочной железы необходимы регулярные визиты к специалисту, даже если ничего не беспокоит, с интервалом раз в два года.

«Третья болезнь опасна и для мужчин, и для женщин в равной степени, но у мужчин встречается чаще — это опухоль кишечника, рак толстой кишки. Здесь имеет значение возраст — это история для более взрослого населения и обследование бессимптомных пациентов обычно начинается от 50 лет и старше. Задача — хотя бы раз в десять лет, начиная с 50 лет, делать колоноскопию», — объяснил специалист.

Кроме того, эксперт упомянул о раке лёгкого у курильщиков, который диагностируется с помощью КТ, а также напомнил о необходимости раз в год посещать дерматолога.

«Хотя бы раз в год — визиты к дерматологу. Большая часть опухолей кожи — последствия ожогов», — заключил собеседник RT.

По статистике, первое место среди онкологических заболеваний у детей занимают лейкоз и лимфомы, рассказала «Газете.Ru» член Национального общества детских гематологов и онкологов и общества European Society for Medical Oncology (ESMO), детский онколог АО «Медицина», к.м.н. Александра Наумова, в день борьбы с детской онкологией.

На втором месте — опухоли центральной нервной системы: головного и спинного мозга, далее идет нейробластома — опухоли костей и мягких тканей, почек, гепатобластома. Наименее распространены рак щитовидной железы, меланома, рак поджелудочной железы.

«Есть определенные особенности распределения онкологических заболеваний по возрастным группам — например, самой часто встречающейся злокачественной опухолью у детей до года является нейробластома. В дошкольном возрасте распространены лейкозы, в подростковом возрасте – лимфомы и саркомы», — сказала Наумова.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» намерена создать препарат для сверхточного уничтожения рака. Это следует из опубликованных на сайте закупок госкорпорации материалов.

Речь идет о радиофармацевтическом препарате на основе моноклональных антител с изотопом торий-227, предназначенном для прицельного лечения злокачественных опухолей предстательной железы. Как отмечает агентство, изотоп торий-227 обладает большой относительной эффективностью «ликвидации» раковых клеток. Кроме того, подобные альфа-излучатели позволяют значительно повысить выживаемость пациентов в сравнении с традиционной химиотерапией.