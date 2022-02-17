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25 минут назад

Мэр Новокузнецка разрешил не платить за капремонт. Видео

Александр Кузьмин

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов разрешил жителям города временно не оплачивать счета за капремонт. Фрагмент эфира местного телеканала, во время которого градоначальник прокомментировал ситуацию с огромными суммами в квитанциях, появился в распоряжении Telegram-канала MASH.

«Теперь обратите внимание, что я вам хочу сказать. Вы пока эти деньги не оплачивайте. Потому что, скорее всего, это может быть ошибка либо задвоение, либо еще чего-то. За каждую сумму нужно получить разборчивый ответ, что произошло. И только после этого, когда мы убедимся, что мы во всем разобрались, надо будет идти и оплачивать. Может быть, меньше, может быть, эту сумму», – заявил Кузнецов.

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