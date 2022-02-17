«Теперь обратите внимание, что я вам хочу сказать. Вы пока эти деньги не оплачивайте. Потому что, скорее всего, это может быть ошибка либо задвоение, либо еще чего-то. За каждую сумму нужно получить разборчивый ответ, что произошло. И только после этого, когда мы убедимся, что мы во всем разобрались, надо будет идти и оплачивать. Может быть, меньше, может быть, эту сумму», – заявил Кузнецов.