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41 минуту назад

Названы условия для снятия COVID-ограничений в России

Елена Прошина

Связанные с эпидемией COVID-19 ограничения субъекты и крупные города России могут снимать в том случае, если более 80% местных жителей иммунизированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача инфекциониста, кандидата медицинских наук Андрея Позднякова.

Названы условия для снятия COVID-ограничений в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — сказал он.

Ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, согласно которому с 21 февраля в Северной столице отменяется запрет на оказание плановой медпомощи.

Кроме того, с 21 февраля в городе снимается запрет на проведение диспансеризации взрослого населения, проведение медосмотров взрослых и детей.

По словам властей, город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, учитывая общее число переболевших и вакцинированных. В то же время коллективный иммунитет в Москве на 16 февраля составил 59,5%.

Ранее сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не исключил, что отсутствие достоверных данных о количестве взрослых в России без антител к коронавирусу говорит о том, что у всех граждан страны может быть иммунитет к коронавирусу.

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