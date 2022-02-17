Названы условия для снятия COVID-ограничений в России

Связанные с эпидемией COVID-19 ограничения субъекты и крупные города России могут снимать в том случае, если более 80% местных жителей иммунизированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача инфекциониста, кандидата медицинских наук Андрея Позднякова.
«Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — сказал он.
Ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, согласно которому с 21 февраля в Северной столице отменяется запрет на оказание плановой медпомощи.
Кроме того, с 21 февраля в городе снимается запрет на проведение диспансеризации взрослого населения, проведение медосмотров взрослых и детей.
По словам властей, город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, учитывая общее число переболевших и вакцинированных. В то же время коллективный иммунитет в Москве на 16 февраля составил 59,5%.
Ранее сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не исключил, что отсутствие достоверных данных о количестве взрослых в России без антител к коронавирусу говорит о том, что у всех граждан страны может быть иммунитет к коронавирусу.