В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
34 минуты назад

"Не оклемался": Иван Краско снова попал в больницу

Елена Прошина

Народного артиста России Ивана Краско вновь госпитализировали — в 2020 году 91-летний актер переболел коронавирусом, а в 2021 году перенес инсульт, от которого до сих пор «не оклемался». Сейчас он проходит реабилитацию после него. Об этом в беседе со StarHit сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

"Не оклемался": Иван Краско снова попал в больницу
Фото: ТАССТАСС

Об очередной госпитализации продюсер заявил еще во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале. По словам Смородинова, Краско чувствует себя настолько плохо, что отказался от новой роли в театре, что совсем на него не похоже.

«На днях он мне сказал: "Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком". То есть он еще недавно хорошо себя чувствовал, а теперь...» — сказал в эфире «Пусть говорят» Смородинов.

Позже директор актера в беседе со StarHit отметил, что в больнице Краско находится уже неделю.

«Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — приводятся в материале слова Смородинова.

Он отметил, что пока о выписке речи не идет, врачи по максимуму стараются сгладить последствия перенесенного артистом инсульта и поставить его на ноги.»

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители