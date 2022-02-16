"Не оклемался": Иван Краско снова попал в больницу

Народного артиста России Ивана Краско вновь госпитализировали — в 2020 году 91-летний актер переболел коронавирусом, а в 2021 году перенес инсульт, от которого до сих пор «не оклемался». Сейчас он проходит реабилитацию после него. Об этом в беседе со StarHit сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.
Об очередной госпитализации продюсер заявил еще во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале. По словам Смородинова, Краско чувствует себя настолько плохо, что отказался от новой роли в театре, что совсем на него не похоже.
«На днях он мне сказал: "Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком". То есть он еще недавно хорошо себя чувствовал, а теперь...» — сказал в эфире «Пусть говорят» Смородинов.
Позже директор актера в беседе со StarHit отметил, что в больнице Краско находится уже неделю.
«Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — приводятся в материале слова Смородинова.
Он отметил, что пока о выписке речи не идет, врачи по максимуму стараются сгладить последствия перенесенного артистом инсульта и поставить его на ноги.»