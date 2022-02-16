"Не оклемался": Иван Краско снова попал в больницу

Народного артиста России Ивана Краско вновь госпитализировали — в 2020 году 91-летний актер переболел коронавирусом, а в 2021 году перенес инсульт, от которого до сих пор «не оклемался». Сейчас он проходит реабилитацию после него. Об этом в беседе со StarHit сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

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Об очередной госпитализации продюсер заявил еще во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале. По словам Смородинова, Краско чувствует себя настолько плохо, что отказался от новой роли в театре, что совсем на него не похоже.

«На днях он мне сказал: "Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком". То есть он еще недавно хорошо себя чувствовал, а теперь...» — сказал в эфире «Пусть говорят» Смородинов.

Позже директор актера в беседе со StarHit отметил, что в больнице Краско находится уже неделю.

«Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — приводятся в материале слова Смородинова.