«Русская Медиагруппа» и «Корпорация Развития «Геленджик-2035» подписали соглашение о сотрудничестве

16 февраля в Фонде Росконгресс «Русская Медиагруппа» и Автономная некоммерческая организация «Корпорация Развития «Геленджик-2035» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ стал важным этапом в развитии города-курорта Геленджик, нового культурного кластера «Геленджик Арена» и всей российской музыкальной культуры.

Фото: Русская Медиагруппа Русская Медиагруппа

Подписание соглашения состоялось в рамках подготовки к Российскому инвестиционному форуму, на котором тема кооперации городов-центров развития внутреннего туризма и музыкальной индустрии получит широкое освещение.

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Соглашение включило в себя ряд взаимных обязательств и стратегических планов, нацеленных на развитие и повышение туристической и инвестиционной привлекательности города-курорта Геленджик. Главная цель «Русской Медиагруппы» – популяризация русской музыки, организация для жителей и гостей Геленджика концертов самых востребованных звёзд российской эстрады и других интересных событий в рамках направления «Русская Медиагруппа: Concert & Event». Также в последние годы холдинг активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма. Две этих области тесно переплетены друг с другом: музыкальные фестивали, спортивно-музыкальные и музыкально-гастрономические праздники становятся местом притяжения гостей со всей странны и даже всего мира.

Площадкой для подписания соглашения стал Фонд Росконгресс, для которого развитие культурной и социальной жизни страны, а также туризма является приоритетной задачей и который был рад оказать поддержку такому позитивному начинанию, как сотрудничество «Русской Медиагруппы» и «Корпорации Развития «Геленджик-2035».

В настоящее время в Геленджике завершается строительство новой масштабной площадки для деловых, культурных и спортивных мероприятий – «Геленджик Арены». Этот всесезонный, мультиформатный кластер должен стать драйвером событийного туризма в регионе.

Благодаря появлению новой площадки «Русская Медиагруппа» сможет подарить яркие музыкальные события всем гостям и жителям города-курорта Геленджик. Новый культурный кластер станет важным драйвером в развитии всего региона и площадкой для популяризации русской музыки.

«Мы очень рады сотрудничать с новой перспективной площадкой «Геленджик Арена», благодаря которой жители и гости города смогут стать зрителями и участниками самых ярких музыкальных и культурных событий. И которая, несомненно, будет способствовать развитию всего курорта», – отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

«Мы планируем ряд событий совместно с нашим стратегическим партнером «Русской Медиагруппой» и готовим их к проведению в системном ежегодном формате. Уверены, что новые события привлекут внимание местных жителей, туристов и гостей из близлежащих городов и регионов страны», – подчеркнул генеральный продюсер и художественный руководитель АНО «Корпорация развития «Геленджик-2035» Евгений Соломин.