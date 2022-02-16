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10 минут назад

Переболевшим коронавирусом россиянам посоветовали обратиться к психологу

News.ru

Коронавирус негативным образом влияет на психоэмоциональное состояние человека, поэтому переболевшим COVID пациентам следует обратиться к психологу при первых симптомах тревожности или депрессии, считает психолог Сергей Ланг. Он также призвал россиян не бояться консультироваться со специалистами, пишет «Радио 1».

Переболевшим коронавирусом россиянам посоветовали обратиться к психологу
Фото: pixabay.compixabay.com

То, что коронавирус влияет на психоэмоциональное состояние человека, уже доказано всеми психологами, психиатрами, учёными и врачами. Это факт. Поэтому, безусловно, всем переболевшим рекомендовано наблюдение за своим состоянием. Конечно, у многих людей есть опасения, что раз кто-то идёт к психологу, значит у него точно есть какая-то проблема. Но я считаю, что бояться этого не нужно, — заверил Ланг.

Он добавил, что даже у тех, кто не болел коронавирусом или перенёс его бессимптомно, могут проявиться признаки психологических расстройств. В частности, к таким симптомам относится повышенная тревожность, нарушения сна, страх потерять работу или семью. Ланг уточнил, что при необходимости специалист может порекомендовать обратиться к психиатру за медикаментозным лечением.

Ранее психолог Мария Макарова заявила, что у спортсменов особенная психика, в которой многое зависит от умения работать с нагрузками и стрессом, поэтому российской фигуристке Камиле Валиевой потребуется помощь психотерапевта после допингового скандала на Олимпийских играх в Пекине. Она убеждена, что с фигуристкой уже работают специалисты.

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