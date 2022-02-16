Переболевшим коронавирусом россиянам посоветовали обратиться к психологу

То, что коронавирус влияет на психоэмоциональное состояние человека, уже доказано всеми психологами, психиатрами, учёными и врачами. Это факт. Поэтому, безусловно, всем переболевшим рекомендовано наблюдение за своим состоянием. Конечно, у многих людей есть опасения, что раз кто-то идёт к психологу, значит у него точно есть какая-то проблема. Но я считаю, что бояться этого не нужно, — заверил Ланг.