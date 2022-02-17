Россиян предупредили о надвигающемся шторме и ураганах

Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на российские города. Так, в субботу, 19 февраля, порывы ветра в Калининграде достигнут 30 метров в секунду, сообщает Ura.ru.

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Шувалов предупредил россиян, что первый надвигающийся циклон ожидается на юге Балтики в четверг, 17 февраля. Он придет в Гданьск, Калининград и принесет «хороший такой шторм» с порывами ветра до 20-30 метров в секунду. Вечером 17 февраля новый циклон приблизится к Лондону, Амстердаму, Копенгагену, а после — к городам западной части Европейской территории России.

При этом 20 февраля, в воскресенье, непогода придет на юг Сахалина и Курил. Метеоролог заявил, что «взрывной циклон-бомба» сформируется севернее Хоккайдо, а в его центре произойдет стремительное падение давления.