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1 час назад

«Опомнитесь»: Бурляев ответил критикам проекта сохранения духовных ценностей

Алиса Селезнёва

Режиссер Николай Бурляев раскритиковал деятелей культуры и кинематографистов, выступивших против проекта указа президента, направленного на укрепление традиционных ценностей. Об этом пишет «Царьград».

«Опомнитесь»: Бурляев ответил критикам проекта сохранения духовных ценностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее кинематографисты в письме, адресованном на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой, высказали «крайнюю обеспокоенность» проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, который был разработан в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.

По мнению российских режиссеров и продюсеров, проектом предусмотрен «дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, который приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя». Обращение подписали более 30 российских кинематографистов, среди которых Александр Сокуров, Павел Лунгин, Павел Чухрай, Андрей Звягинцев и Федор Бондарчук.

По мнению режиссера Николая Бурляева, его коллегам стоит вникнуть в реальную суть проекта распоряжения главы государства, так как документ не вводит цензуру, как они того опасаются.

«Нельзя так больше жить. Страна погибает духовно. Но никто цензуру не вводит. Против чего вы, дорогие мои? Опомнитесь. Чего бояться? Что отнимут право делать пошлые сериалы, от которых уже воротит всю страну?» - поинтересовался он.

Бурляев подчеркнул, что проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей ставит своей целью лишь грамотно расставлять приоритеты в плане государственной материальной поддержки.

«Делайте на свои деньги все, что угодно. Но только хватит калечить страну», - подчеркнул он, обращаясь к подписавшим письмо деятелям культуры.

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