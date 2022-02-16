Исследование Rambler&Co: 59% россиян ждут оперативного ответа в мессенджерах

Согласно опросу, в деловой переписке 46% респондентов никогда не используют смайлы

В 2021 году в России совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%. Пользователи стали не только больше общаться в переписках, но и даже звонить из любимых приложений. Бизнес-общение тоже массово перешло в мессенджеры, что, несомненно, требует соблюдений определённой этики. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у интернет-пользователей, каких правил деловой онлайн-переписки они придерживаются.

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Большинство опрошенных россиян выберут для первой деловой коммуникации звонок по телефону (58%). 40% предпочитают писать в мессенджеры и только 2% – связываются через соцсети.

Первое текстовое сообщение должно быть максимально полным и содержать приветствие и подробный вопрос – так считают почти две трети (65%) респондентов. Пятая часть считает, что в начале переписки достаточно поздороваться и представиться, 13% пишут не одно, а два сообщения друг за другом – приветствие и вопрос идут раздельно. Только 2% считают, что уместно поприветствовать собеседника эмодзи или стикером.

Около трети (31%) участников опроса готовы ждать ответа на своё сообщение в первые 30 минут после отправки. 28% дают собеседникам на раздумья час или два, 21% – сутки. 14% не видят ничего плохого в том, чтобы подождать 3-5 часов, а 6% не беспокоятся 6-10 часов.

Более половины участников деловых переписок (57%) считают уместным писать коллегам или партнёрам только в рабочее время. 28% к этому промежутку прибавляют ещё два часа, 13% на связи круглосуточно. 2% респондентов, чтобы не забыть внезапную мысль, пришедшую в нерабочие часы, пользуются функцией отложенных сообщений.

Мнение по использованию смайлов в деловой переписке разделило россиян на два лагеря. 46% не используют их ни при каких обстоятельствах, а остальные – допускают варианты. 31% из них переходят на эмодзи, если давно знакомы с собеседником, 21% заранее узнают мнение адресата и подстроятся, 2% сразу же начинают переписку со смайлов.

Подавляющее большинство (87%) не приемлет безграмотности в деловом общении. Каждый двадцатый считает, что ошибки в тексте возможны, если они не связаны с родом деятельности отправителя, 4% обращают внимание на орфографию, но не пунктуацию, и также 4% не считают важным ни то, ни другое.

Если собеседник не отвечает в мессенджере сразу, то 44% уйдут искать альтернативный способ связи. 34% напомнят о себе через день в той же переписке, 17% перейдут в «режим ожидания» и не будут больше писать. 3% будут напоминать о сообщении каждый час, 2% – каждые полчаса.