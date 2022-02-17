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1 час назад

Иван Ургант высказался о провале Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде в Пекине

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Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант поддержал российского биатлониста Эдуарда Латыпова, который провалил последнюю стрельбу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен с большим отрывом лидировал перед последней стойкой, но ушёл на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим.

Иван Ургант высказался о провале Латыпова в эстафете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы вчера шутили про Эдуарда Латыпова, про биатлониста. Я потом приехал вечером, увидел его финиш, то, как он переживал. Мы, всей нашей программой, всей нашей страной поддерживаем нашего дорогого Эдуарда. Будут ещё победы, 100%. Он молодой. И бронза — это замечательная награда. Бронза, вообще, одна из лучших наград. Это слова Зураба Церетели», — сказал Иван в программе «Вечерний Ургант».

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