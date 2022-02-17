Иван Ургант высказался о провале Латыпова в эстафете

«Мы вчера шутили про Эдуарда Латыпова, про биатлониста. Я потом приехал вечером, увидел его финиш, то, как он переживал. Мы, всей нашей программой, всей нашей страной поддерживаем нашего дорогого Эдуарда. Будут ещё победы, 100%. Он молодой. И бронза — это замечательная награда. Бронза, вообще, одна из лучших наград. Это слова Зураба Церетели», — сказал Иван в программе «Вечерний Ургант».