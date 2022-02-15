Врач рассказал о редком осложнении от коронавируса

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в редких случаях у больных коронавирусом наблюдается воспаление мозгового вещества, пишет Ura.ru.
«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — сказал врач.
В свою очередь врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила коронавирус с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад.
«Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее... Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения», — отметила Струценко.
Она добавила, что при коронавирусе, несомненно, страдает центральная нервная система, и речь не только про сосудистые нарушения.