Познер назвал нового вероятного президента Франции

Ведущий Первого канала, журналист Владимир Познер, имеющий французское гражданство, дал прогноз по выборам президента Франции, которые состоятся в апреле этого года. Он предположил, что на них победит действующий президент Эммануэль Макрон, который пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке. Об этом журналист заявил в беседе с РИА Новости.

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«Я полагаю, что выиграет Макрон. У него, во-первых, конечно, административный ресурс, который всегда есть у главы государства», — отметил Познер.

Телеведущий добавил, что Макрон проявляет большую активность в последнее время и пытается сделать так, чтобы «Франция заняла место Германии» в Евросоюзе.

«Я не люблю предсказывать. Это бессмысленно, но думаю, что у Макрона наибольшие шансы выиграть», — назвал нового вероятного президента Франции журналист.

За кого проголосует на предстоящих выборах он сам, Познер решил не говорить, отметив, что никогда не раскрывает заранее свой голос.

Ранее Познер оценил переговоры президента России Владимира Путина с Макроном, в ходе которых обсуждались вопросы нерасширения НАТО и ситуация вокруг Украины. Журналист заявил, что встреча президентов принесла определенные положительные результаты.

В декабре 2021 года Макрон ответил на вопрос об участии в президентских выборах и заявил, что сложившиеся на данный момент обстоятельства не позволяют ему размышлять о втором сроке. Лидер республики добавил, что если бы он уже объявил о своем участии в предстоящих выборах, то «было бы трудно принимать необходимые решения, в частности, для борьбы с новой волной пандемии коронавируса».