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47 минут назад

Как сейчас выглядит «Гостья из будущего» Наталья Гусева

Александр Котлеткин

Сегодня актрисе Наталье Гусевой, исполнившей роль Алисы Селезневой, 50 лет. Она родилась 15 февраля 1972 года в Звенигороде.

1/10 Наталья Гусева
Фото: Киностудия им. М. Горького/kino-teatr.ru
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2/10 Наталья Гусева в фильме «Опасные пустяки» (1983)
Фото: Киностудия им. М. Горького
3/10 Наталья Гусева, архивное фото
Фото: kino-teatr.ru
4/10 Наталья Гусева в фильме «Гостья из будущего» (1984)
Фото: Киностудия им. М. Горького
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5/10 Наталья Гусева в фильме «Гонка века» (1986)
Фото: «Мосфильм»
6/10 Наталья Гусева в фильме «Лиловый шар» (1987)
Фото: Киностудия им. М. Горького
7/10 Наталья Гусева в фильме «Воля Вселенной» (1988)
Фото: «Беларусьфильм»
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8/10 Наталья Гусева, архивное фото
Фото: kino-teatr.ru
9/10 Наталья Гусева
Фото: kino-teatr.ru
10/10 Наталья Гусева с дочерью Алесей
Фото: alesy_murr/Instagram

В 1983 году в ее школу пришел ассистент с Киностудии имени Горького, который искал детей с хорошей дикцией. Наташа оказалась в числе отобранных и получила приглашение на пробы.

Впервые в кино она снялась в роли школьницы в детском короткометражном фильме «Опасные пустяки» (1983), который был снят для учебного ознакомления детей с правилами дорожного движения.

Во время работы над лентой Наталью заметил ассистент режиссера Павла Арсенова, который искал девочку на роль Алисы Селезневой в телефильме «Гостья из будущего» (1984). Именно роль Алисы в детском пятисерийном телефильме принесла юной актрисе всесоюзную славу.

Однако Гусева никогда не мечтала стать профессиональной артисткой. С детства она увлекалась биологией. С 1994 года Наталья — профессиональный биохимик, руководитель производства иммунобиологических препаратов.

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