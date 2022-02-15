В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
1 час назад

В Москве прощаются с актрисой Зинаидой Кириенко

Газета.Ru

Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко проходит в Большом зале Дома кино, передает РИА «Новости»корреспондент РИА Новости..

В Москве прощаются с актрисой Зинаидой Кириенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проститься с артисткой пришли коллеги и друзья: народный артист России Николай Бурляев, народная артистка России Людмила Зайцева, зампредседателя Союза кинематографистов Валерий Тонких, венки на гражданскую панихиду доставили от актрисы Людмилы Хитяевой, Центрального Дома кинематографистов, фестиваля «Золотой Витязь».

«У нее была удивительная жизнь, которая останется примером для поколений – экранным примером чистоты, неподкупности, женственности, целомудрия… Она останется примером верности своему супругу и искусству», — сказал во время церемонии Бурляев.

Неделю назад актрису избрали в новый состав секретариата Союза кинематографистов как представителя совета старейшин.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Звезда фильмов «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Любовь земная» Евгения Матвеева, «Два капитана» Евгения Карелова скончалась на 89-м году жизни 12 февраля.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители