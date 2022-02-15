В Москве прощаются с актрисой Зинаидой Кириенко

Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко проходит в Большом зале Дома кино, передает РИА «Новости»корреспондент РИА Новости..
Проститься с артисткой пришли коллеги и друзья: народный артист России Николай Бурляев, народная артистка России Людмила Зайцева, зампредседателя Союза кинематографистов Валерий Тонких, венки на гражданскую панихиду доставили от актрисы Людмилы Хитяевой, Центрального Дома кинематографистов, фестиваля «Золотой Витязь».
«У нее была удивительная жизнь, которая останется примером для поколений – экранным примером чистоты, неподкупности, женственности, целомудрия… Она останется примером верности своему супругу и искусству», — сказал во время церемонии Бурляев.
Неделю назад актрису избрали в новый состав секретариата Союза кинематографистов как представителя совета старейшин.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
Звезда фильмов «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Любовь земная» Евгения Матвеева, «Два капитана» Евгения Карелова скончалась на 89-м году жизни 12 февраля.