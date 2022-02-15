В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
1 час назад

Умер снимавшийся у Бондарчука и Германа актер Геннадий Митрофанов

ТК «Звезда»иещё 2

Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов скончался на 82-м году жизни. Митрофанов служил в Театре мимики и жеста более 50 лет.

Умер снимавшийся у Бондарчука актер Геннадий Митрофанов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«14 февраля на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Дмитриевич Митрофанов, Заслуженный артист России, широко известный в России и за рубежом по своим прекрасным ролям в спектаклях Театра мимики и жеста и в фильмах выдающихся российских режиссеров», - сказано в сообщении на сайте Всероссийского общества глухих.

Артист потерял слух в два года. Митрофанов также запомнился ролями, исполненными в таких фильмах как «Бегущая по волнам», «Борис Годунов» режиссера Сергея Бондарчука, у Алексея Германа в картине «Хрусталев, машину!», а также у Александра Атанесяна в «Сволочах».

Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России, клоун, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин. Артист был учеником циркового артиста Олега Попова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители