Умер снимавшийся у Бондарчука актер Геннадий Митрофанов

«14 февраля на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Дмитриевич Митрофанов, Заслуженный артист России, широко известный в России и за рубежом по своим прекрасным ролям в спектаклях Театра мимики и жеста и в фильмах выдающихся российских режиссеров», - сказано в сообщении на сайте Всероссийского общества глухих.