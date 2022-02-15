21 833 человека госпитализированы с COVID в России

За последние 24 часа в России с коронавирусом были госпитализированы 21 833 человека. Такие данные оперативного штаба приводятся на портале Стопкоронавирус.РФ.

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Число госпитализаций выросло в 80 из 85 регионов страны. При этом выздоровело за сутки 137 881 человек, что на 41,9% больше по сравнению с 14 февраля.

Всего за сутки в России было выявлено 166 631 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Москве (8 160 случаев заражения) и в Красноярском крае (7122). Скончались за сутки в России 704 больных коронавирусом.

При этом, по данным оперштаба, новый штамм «омикрон» распространился во всех российских регионах.