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29 минут назад

Россиянам пообещали сильные морозы

Lenta.ruиещё 3

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе ТАСС рассказал, что в ряд регионов России в ближайшие дни придут сильные морозы.

Россиянам пообещали сильные морозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, на юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве, Бурятии ожидаются отрицательные аномалии. По его словам, в эти регионы придет настоящая сибирская зима: ночью температура воздуха опустится до минус 35 градусов. Также Вильфанд предупредил, что морозы до минус 40 градусов ожидаются на Чукотке.

Ранее научрук Гидрометцентра назвал сроки наступления весны в России. По его словам, в Москву и на юг Урала она придет в третьей декаде марта. В это время ожидается плюсовая температура, тогда же начнет сходить снег.

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