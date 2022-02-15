Дачников предупредили о зимних штрафах

Юрист Марсель Имамов заявил РИА Новости, что несмотря на то, что зимой гораздо меньше владельцев дач их используют, риск получить штраф всё-таки есть. Эксперт рассказал, что причиной штрафа может стать нарушение требований пожарной безопасности на даче. Так, например, не расчищенная от снега территория может привести к «ненадлежащему состоянию дорог, подъездов и проездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения».

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности действуют и зимой, — уточнил Имамов.

Специалист также рассказал про то, что нельзя разжигать костры на голой земле без выкопанного углубления 30 сантиметров в глубину независимо от времени года. Он напомнил, что жарить шашлыки разрешается только в жаровне или мангале, не ближе чем в пяти метрах от дома.