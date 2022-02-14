В Адыгее рассказали о реализации проекта «Пушкинская карта»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о реализации проекта «Пушкинская карта».

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Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как напомнил Кумпилов, проект стартовал с сентября 2021 года. Лимит по карте с 2022 года увеличен до 5 тыс. рублей.

«В нынешний, юбилейный для республики год культурный проект приобретает особое значение. К 100-летию государственности Адыгеи мы запланировали множество концертов, спектаклей, выставок, экспозиций, кинопоказов», — заявил глава региона.

По его словам, «Пушкинская карта» позволит молодёжи побывать на выступлениях артистов, ознакомиться с творчеством художников и скульпторов, мастеров народных ремёсел, посетить другие интересные мероприятия.