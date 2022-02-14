На 64-м году жизни скончалась журналистка Лариса Кислинская, сообщают СМИ со ссылкой на сообщение в Instagram актера Станислава Садальского.

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Садальский призвал Союз журналистов России помочь с организацией похорон, так как, по его словам, у Кислинской не осталось близких родственников, передает радиостанция «Говорит Москва».