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55 минут назад

Скончалась журналистка Лариса Кислинская

Деловая газета "Взгляд"

На 64-м году жизни скончалась журналистка Лариса Кислинская, сообщают СМИ со ссылкой на сообщение в Instagram актера Станислава Садальского.

Скончалась журналистка Лариса Кислинская
Фото: ТАССТАСС

Садальский призвал Союз журналистов России помочь с организацией похорон, так как, по его словам, у Кислинской не осталось близких родственников, передает радиостанция «Говорит Москва».

Лариса Кислинская известна криминальными расследованиями в 90-е годы, она работала в холдинге «Совершенно секретно». Также была обозревателем газеты «Советская Россия». Является лауреатом премии Союза журналистов СССР и премии «Лучшие перья России».

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