В Госдуме предложили вернуть в школы классические уроки труда

«Одна из инициатив, которая сегодня прозвучала – о возвращении уроков трудового воспитания. Тех, которые были раньше и на самом деле учили детей делать что-то своими руками. Я со многими коллегами из комитета по просвещению этот вопрос обсуждала, и я думаю, нам нужно проработать эту инициативу, с которой мы в ближайшее время выйдем», – подчеркнула в выступлении Лантратова.