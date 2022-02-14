В Госдуме предложили вернуть в школы классические уроки труда

Сегодня на заседании рабочей группы комитета Государственной Думы по просвещению первый заместитель председателя комитета Яна Лантратова озвучила предложение вернуть в школы уроки труда, которые сейчас помнит только поколение тех, кому за 40. Депутат уже прорабатывала этот вопрос ранее и обсуждала с коллегами, в частности с председателем комитета Ольгой Казаковой, которая тоже поддерживает это начинание.
«Одна из инициатив, которая сегодня прозвучала – о возвращении уроков трудового воспитания. Тех, которые были раньше и на самом деле учили детей делать что-то своими руками. Я со многими коллегами из комитета по просвещению этот вопрос обсуждала, и я думаю, нам нужно проработать эту инициативу, с которой мы в ближайшее время выйдем», – подчеркнула в выступлении Лантратова.
Стоит отметить, что сейчас в школах преподают технологию, где учат теории изготовления полезных изделий. Практических уроков труда у детей нет.
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