Котята во дворе устроили сражение с вороной  и попали на видео

Житель Петербурга по имени Александр заснял на видео забавную сцену из животного мира. В ролике мужчина запечатлел игру вороны и двух котят. Об этом пишет "Петербургский дневник" .

Сперва на пернатого напал один котенок. Он старался проявить всю храбрость, но после каждой шуточной атаки убегал от ворона с высоко поднятым хвостом. Птица отступать не планировала, продолжая вышагивать возле котенка, провоцируя его. Вскоре к этой своеобразной игре в пятнашки подключился и другой котенок.