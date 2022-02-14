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27 минут назад

Легкоатлетка Клишина показала на видео фигуру в купальнике

Александр Кузьмин

Российская легкоатлетка Дарья Клишина показала на видео фигуру в купальнике. Соответствующий ролик размещен на странице 31-летней прыгуньи в длину в Instagram. На кадрах российская спортсменка в красном бикини выпрыгивает из бассейна и позирует на камеру, сидя на бортике.

На летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году претендующая на большие победы Клишина не смогла выйти в финал из-за травмы, не совершив при этом ни одного результативного прыжка.

Известно, что легкоатлетка с 2013 года проживает в США. В конце декабря прошлого года она заявила о том, что не уверена в необходимости своего возвращения в Россию.

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