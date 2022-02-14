Легкоатлетка Клишина показала на видео фигуру в купальнике

Российская легкоатлетка Дарья Клишина показала на видео фигуру в купальнике. Соответствующий ролик размещен на странице 31-летней прыгуньи в длину в Instagram. На кадрах российская спортсменка в красном бикини выпрыгивает из бассейна и позирует на камеру, сидя на бортике.

На летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году претендующая на большие победы Клишина не смогла выйти в финал из-за травмы, не совершив при этом ни одного результативного прыжка.