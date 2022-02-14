Актеру Николаеву диагностировали биполярное расстройство

56-летний актер Валерий Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику. Как сообщает Telegram-канал «112», врачи диагностировали у артиста биполярное расстройство.

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Напомним, что мужчина находился в спецприемнике под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Там его якобы облил кипятком сокамерник из-за конфликта по неустановленной причине — по словам Николаева, он получил ожог 40% поверхности тела.

При этом приехавшие на место медики повреждений на теле актера не обнаружили. Сам мужчина успел написать заявление в полицию на якобы напавшего на него мужчину.