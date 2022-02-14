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30 минут назад

Актер Николаев попал в психиатрическую клинику

Елена Прошина

56-летний актер Валерий Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику. Как сообщает Telegram-канал «112», врачи диагностировали у артиста биполярное расстройство.

Актеру Николаеву диагностировали биполярное расстройство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что мужчина находился в спецприемнике под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Там его якобы облил кипятком сокамерник из-за конфликта по неустановленной причине — по словам Николаева, он получил ожог 40% поверхности тела.

При этом приехавшие на место медики повреждений на теле актера не обнаружили. Сам мужчина успел написать заявление в полицию на якобы напавшего на него мужчину.

Николаев устроил скандал в шоу «Танцы со звездами»

Напомним, что Николаев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Известен по ролям в фильмах и сериалах «День рождения Буржуя», «Родина ждет», «Двойная жизнь», «Обучаю игре на гитаре» и другим. В 2016 году Николаева осудили за наезд на полицейского — тогда его приговорили к штрафу в размере 150 тыс. рублей.

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