Актеру Николаеву диагностировали биполярное расстройство

56-летний актер Валерий Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику. Как сообщает Telegram-канал «112», врачи диагностировали у артиста биполярное расстройство.
Напомним, что мужчина находился в спецприемнике под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Там его якобы облил кипятком сокамерник из-за конфликта по неустановленной причине — по словам Николаева, он получил ожог 40% поверхности тела.
При этом приехавшие на место медики повреждений на теле актера не обнаружили. Сам мужчина успел написать заявление в полицию на якобы напавшего на него мужчину.
Напомним, что Николаев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Известен по ролям в фильмах и сериалах «День рождения Буржуя», «Родина ждет», «Двойная жизнь», «Обучаю игре на гитаре» и другим. В 2016 году Николаева осудили за наезд на полицейского — тогда его приговорили к штрафу в размере 150 тыс. рублей.