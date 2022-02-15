ВЦИОМ: только треть россиян имеют сбережения

Треть опрошенных россиян (33%) имеют сбережения. Более половины граждан (64%) сообщили об их отсутствии, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

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"Треть россиян сообщили о наличии сбережений (33%), чаще накопления имеют граждане 18-24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%). Более половины опрошенных ответили, что их семья не имеет сбережений (64%)", - говорится в сообщении.

Большинство имеющих сбережения респондентов (86%) принимают решение о сумме отложенных средств в зависимости от ситуации, 8% опрошенных откладывают столько денег, сколько запланировали. Порядка 43% граждан со сбережениями откладывают средства регулярно - раз в месяц или квартал. Более половины (54%) опрошенных делают это ситуативно, когда появляются деньги.

За последний год 60% опрошенных граждан, у которых есть накопления, тратили их на непредвиденные нужды. Также 69% респондентов с накоплениями не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать средства.