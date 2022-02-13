Сумма на счете дочери экс-главы Ставрополья шокировала соцсети

Блогеры активно обсуждают в сетях «скромный» банковский баланс дочери экс-главы Ставрополья Валерия Гаевского, фотомодели Александры. Во время прямого эфира стримерша случайно показала свой счет, на котором оказалось 787,5 тысяч долларов, что по текущему курсу ЦБ составляет порядка 60 млн рублей. Об этом пишут ставропольские «Аргументы и факты».
Под ее свежими постами в Instagram появилось большое количество разнообразных комментариев.
«Я один только что узнал что она дочь какого-то чиновника с России? А то, думаю, на что же она живет не работая, теперь понятно», - поинтересовался ramazan734.
«Горжусь за земляков», - «радуется» достатку Родион Багиров.
«Не зря батя, экс-губер Ставрополья, столько денег вложил в дочку. Хоть на что-то полезное должны идти налоги крестьян :)», - написал rezonaizer.
«Классно философствовать, когда у тебя на карте 60 лямов))», - отметил itaksaidyot.
Напомним, Валерий Гаевский руководил Ставропольским краем с 2008 по 2012 год. Кроме того, он был сенатором от Думы Ставропольского края с 2016 по 2021 год.