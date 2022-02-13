Сумма на счете дочери экс-главы Ставрополья шокировала соцсети

«Я один только что узнал что она дочь какого-то чиновника с России? А то, думаю, на что же она живет не работая, теперь понятно», - поинтересовался ramazan734.



«Горжусь за земляков», - «радуется» достатку Родион Багиров.



«Не зря батя, экс-губер Ставрополья, столько денег вложил в дочку. Хоть на что-то полезное должны идти налоги крестьян :)», - написал rezonaizer.



«Классно философствовать, когда у тебя на карте 60 лямов))», - отметил itaksaidyot.