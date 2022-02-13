В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
37 минут назад

Сумма на счете дочери экс-главы Ставрополья шокировала соцсети

Илья Родин

Блогеры активно обсуждают в сетях «скромный» банковский баланс дочери экс-главы Ставрополья Валерия Гаевского, фотомодели Александры. Во время прямого эфира стримерша случайно показала свой счет, на котором оказалось 787,5 тысяч долларов, что по текущему курсу ЦБ составляет порядка 60 млн рублей. Об этом пишут ставропольские «Аргументы и факты».

Сумма на счете дочери экс-главы Ставрополья шокировала соцсети
Фото: InstagramInstagram

Под ее свежими постами в Instagram появилось большое количество разнообразных комментариев.

«Я один только что узнал что она дочь какого-то чиновника с России? А то, думаю, на что же она живет не работая, теперь понятно», - поинтересовался ramazan734.

«Горжусь за земляков», - «радуется» достатку Родион Багиров.

«Не зря батя, экс-губер Ставрополья, столько денег вложил в дочку. Хоть на что-то полезное должны идти налоги крестьян :)», - написал rezonaizer.

«Классно философствовать, когда у тебя на карте 60 лямов))», - отметил itaksaidyot.

Напомним, Валерий Гаевский руководил Ставропольским краем с 2008 по 2012 год. Кроме того, он был сенатором от Думы Ставропольского края с 2016 по 2021 год.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители