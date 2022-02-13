Умерла актриса Маргарита Корабельникова

«Вчера узнал, что ещё в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова - голос нашего детства, тот самый Умка. <…> Маргарите Павловне было 90 лет, в последний раз она появилась на экране в 2008 году в нашем документальном сериале "Фабрика чудес"», — написал Капков