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1 час назад

Умерла актриса Маргарита Корабельникова

Елена Прошина

В возрасте 90 лет скончалась актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, ставшая «голосом» таких популярных героев как Умка в одноименном мультфильме, Пьеро в «Приключениях Буратино», Вовка из «Блудного попугая». О смерти актрисы сообщил в Facebook шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Умерла актриса Маргарита Корабельникова
Фото: FacebookFacebook

По его словам, Корабельникова умерла еще в декабре прошлого года.

«Вчера узнал, что ещё в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова - голос нашего детства, тот самый Умка. <…> Маргарите Павловне было 90 лет, в последний раз она появилась на экране в 2008 году в нашем документальном сериале "Фабрика чудес"», — написал Капков

Также Корабельникова озвучивала Гуньку в мультфильме «Незнайки» и еще многих других персонажей радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов.

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