Умерла актриса Маргарита Корабельникова

В возрасте 90 лет скончалась актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, ставшая «голосом» таких популярных героев как Умка в одноименном мультфильме, Пьеро в «Приключениях Буратино», Вовка из «Блудного попугая». О смерти актрисы сообщил в Facebook шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
По его словам, Корабельникова умерла еще в декабре прошлого года.
«Вчера узнал, что ещё в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова - голос нашего детства, тот самый Умка. <…> Маргарите Павловне было 90 лет, в последний раз она появилась на экране в 2008 году в нашем документальном сериале "Фабрика чудес"», — написал Капков
Также Корабельникова озвучивала Гуньку в мультфильме «Незнайки» и еще многих других персонажей радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов.