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34 минуты назад

Сотни жителей Байконура переселят в Россию

Елена Прошина

Живущие в Байконуре граждане России получат в 2022 году 600 сертификатов на переселение в РФ и покупку квартир, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Сотни жителей Байконура переселят в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек - 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить», — заявил собеседник агентства.

Как ожидается, по этому сертификату переселенцы могут получить до 1,3 млн рублей, однако этой суммы не хватит для покупки жилья в России.

С 2002 по 2013 годы, во время действия программы обеспечения жильем россиян, отселяемых из Байконура, в Россию переселились 7 тысяч человек. Программа была возобновлена в 2018 году, и продолжалась вплоть до настоящего времени.

В 2022 году начнется формирование новой очереди на отселение. Раньше социальные выплаты на покупку жилья в РФ предоставлялись только тем, кто имел определенный стаж работы на момент вступления указа в силу 18 марта 2018 года.

Напомним, ранее администрация Байконура ввела ряд ограничений, в частности, ограничила перемещения, работу КПП в ночное время, работу общепита, запретила розничную торговлю спиртным. Это было связано с угрозой теракта.

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