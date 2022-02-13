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1 час назад

Врач назвал последствия заражения штаммом «омикрон»

News.ruиещё 2

Заражение штаммом коронавируса «омикрон» может привести к таким болезням, как нейроковид и лонгковид. Об этом сообщил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, пишет ТАСС.

Врач назвал последствия заражения штаммом «омикрон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на «лёгкость» штамма, последствия могут наступить в любом случае. Для этого не обязательно болеть пневмонией и не надо быть подключённым к ИВЛ, считает врач.

Перенесённый COVID-19, вне зависимости от штамма, может привести к тяжёлым поражениям нервной системы: нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении «омикроном». У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления, — рассказал доктор.

Специалист отметил, что сейчас период между волнами коронавируса — лучший шанс пройти ревакцинацию.

Как показала практика, это обеспечивает защиту от «омикрона» и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы, — добавил доктор.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о 203 766 зарегистрированных случаях заболевания по стране за прошедшие 24 часа. Таким образом, Россия второй день подряд переходит планку в 200 тысяч заболевших. Всего в РФ с момента объявления пандемии COVID-19 заразилось 13 935 560 человек.
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