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23 минуты назад

Соловьев объяснил, что может означать дата «российского вторжения» на Украину

Деловая газета "Взгляд"

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.

Соловьев о «российском вторжении»: «Англосаксы нагнетают истерику»
Фото: ТАССТАСС

Соловьев написал в Telegram, что «англосаксы нагнетают истерику», называя датой «российского вторжения» 15-16 февраля, «выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину», а США «отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу».

«Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?», – предположил он.

Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя многочисленные сообщения в западных СМИ о нападении России на Украину 16 февраля, заявил, что «американцы прежде всего и их сподвижники в лице британцев, немцев умышленно нагнетают ситуацию, что война неизбежна, что война вот-вот, на пороге, даже фейковые новости вбрасывались через Bloomberg, что война уже началась, а потом снимали эту новость», передает ТАСС.

«Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет все равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее», – добавил он.

В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Байден объявил дату «вторжения» России на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.

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