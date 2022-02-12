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32 минуты назад

Названы тяжелые последствия COVID-19 для мозга

Мир новостей

Иммунолог Николай Крючков рассказал о том, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиться нейродегенеративные заболевания.

Названы тяжелые последствия COVID-19 для мозга
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Специалист отметил, что некоторые переболевшие жаловались на тревожность, депрессию и головные боли. Кроме того, после COVID-19 у пациентов наблюдались нарушение концентрации внимания и другие побочные эффекты. Все эти симптомы могут свидетельствовать о нарушении сосудистого генеза.

Врач назвал опасный синдром, развивающийся на фоне "омикрона"

По словам Крючкова, это могут быть и нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление. Теоретически все эти негативные процессы могут спровоцировать развитие нейродегенерации. Он подчеркнул, что такая гипотеза имеет отдельные подтверждения.

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