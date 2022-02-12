Названы тяжелые последствия COVID-19 для мозга

Иммунолог Николай Крючков рассказал о том, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиться нейродегенеративные заболевания.

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Специалист отметил, что некоторые переболевшие жаловались на тревожность, депрессию и головные боли. Кроме того, после COVID-19 у пациентов наблюдались нарушение концентрации внимания и другие побочные эффекты. Все эти симптомы могут свидетельствовать о нарушении сосудистого генеза.