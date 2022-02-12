Названы тяжелые последствия COVID-19 для мозга

Иммунолог Николай Крючков рассказал о том, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиться нейродегенеративные заболевания.
Специалист отметил, что некоторые переболевшие жаловались на тревожность, депрессию и головные боли. Кроме того, после COVID-19 у пациентов наблюдались нарушение концентрации внимания и другие побочные эффекты. Все эти симптомы могут свидетельствовать о нарушении сосудистого генеза.
По словам Крючкова, это могут быть и нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление. Теоретически все эти негативные процессы могут спровоцировать развитие нейродегенерации. Он подчеркнул, что такая гипотеза имеет отдельные подтверждения.