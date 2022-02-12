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30 минут назад

Умерла Зинаида Кириенко

Елена Прошина

Народная артистка РСФСР Кириенко умерла на 89-м году жизни.

Об этом сообщил РБК..

10 февраля стало известно о ее госпитализации с COVID-19.

Артистка почувствовал себя плохо дома, она потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители.

Кириенко наиболее известна по роли Натальи в фильме «Тихий Дон». Кроме того, актриса играла в картинах «Любить по-русски — 2», «Два капитана» и других. Более 30 лет проработала в Театре-студии киноактера. Кроме того, выступала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а также в театре на Малой Бронной.

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