Умерла Зинаида Кириенко

Кириенко наиболее известна по роли Натальи в фильме «Тихий Дон». Кроме того, актриса играла в картинах «Любить по-русски — 2», «Два капитана» и других. Более 30 лет проработала в Театре-студии киноактера. Кроме того, выступала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а также в театре на Малой Бронной.