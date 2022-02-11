От дочери Евгении Брик утаили смерть матери

Родные не сообщают 12-летней дочери актрисы Евгении Брик о том, что ее мамы больше нет в живых, пишет «Экспресс-газета».

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Брик умерла 10 февраля в возрасте 40 лет от онкологического заболевания. Подробности и точный диагноз не разглашаются. Как написала журналистка Катерина Гордеева, первая сообщившая о смерти актрисы в Facebook, Брик не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет, и ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности.

Брик вместе с мужем режиссером Валерием Тодоровским с конца 2000-х годов жила в США. Там же у пары родилась дочь Зоя.

По словам друзей семьи Брик, родные пока не сказали девочке, что ее мама умерла. 12-летняя Зоя была очень близка с мамой и верила, что все закончится хорошо. Сейчас окружение ребенка пытается понять, как сильно на девочку повлияет эта страшная новость.