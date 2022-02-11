В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
45 минут назад

Дочери Евгении Брик не сообщили о смерти матери

Елена Прошина

Родные не сообщают 12-летней дочери актрисы Евгении Брик о том, что ее мамы больше нет в живых, пишет «Экспресс-газета».

От дочери Евгении Брик утаили смерть матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Брик умерла 10 февраля в возрасте 40 лет от онкологического заболевания. Подробности и точный диагноз не разглашаются. Как написала журналистка Катерина Гордеева, первая сообщившая о смерти актрисы в Facebook, Брик не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет, и ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности.

Раскрыты обстоятельства смерти Евгении Брик

Брик вместе с мужем режиссером Валерием Тодоровским с конца 2000-х годов жила в США. Там же у пары родилась дочь Зоя.

По словам друзей семьи Брик, родные пока не сказали девочке, что ее мама умерла. 12-летняя Зоя была очень близка с мамой и верила, что все закончится хорошо. Сейчас окружение ребенка пытается понять, как сильно на девочку повлияет эта страшная новость.

Брик известна по ролям в картинах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Одесса» и «Садовое кольцо».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители