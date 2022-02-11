Народная артистка Зинаида Кириенко попала в реанимацию

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, госпитализированная с коронавирусом, оказалась в реанимации с инсультом. Об этом ТАСС сообщили ее родственники.
«К сожалению, да. Речь идет об инсульте на фоне ковида», — приводятся в материале слова собеседника агентства.
Таким образом он ответил на вопрос о том, действительно ли Кириенко находится в реанимации с инсультом.
Собеседник ТАСС отметил, что в настоящее время состояние 88-летней актрисы стабильное.
О госпитализации Кириенко в больницу с коронавирусом стало известно 10 февраля. Артистка почувствовал себя плохо дома, она потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители.