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17 минут назад

Народная артистка Зинаида Кириенко попала в реанимацию

Елена Прошина

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, госпитализированная с коронавирусом, оказалась в реанимации с инсультом. Об этом ТАСС сообщили ее родственники.

Народная артистка Зинаида Кириенко попала в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, да. Речь идет об инсульте на фоне ковида», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Таким образом он ответил на вопрос о том, действительно ли Кириенко находится в реанимации с инсультом.

Собеседник ТАСС отметил, что в настоящее время состояние 88-летней актрисы стабильное.

О госпитализации Кириенко в больницу с коронавирусом стало известно 10 февраля. Артистка почувствовал себя плохо дома, она потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители.

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