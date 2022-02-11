Народная артистка Зинаида Кириенко попала в реанимацию

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, госпитализированная с коронавирусом, оказалась в реанимации с инсультом. Об этом ТАСС сообщили ее родственники.

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«К сожалению, да. Речь идет об инсульте на фоне ковида», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Таким образом он ответил на вопрос о том, действительно ли Кириенко находится в реанимации с инсультом.

Собеседник ТАСС отметил, что в настоящее время состояние 88-летней актрисы стабильное.