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24 минуты назад

Госпитализирован актер Геннадий Юхтин

Вероника Полынина

Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Госпитализирован актер Геннадий Юхтин
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить», - приводит агентство слова источника.

Причины госпитализации 89-летнего актера не уточняются.

В 2020 году Геннадий Юхтин попал в больницу после падения дома. Тогда артист повредил бедро.

Юхтин знаком зрителям по работам в картинах «Чужая родня» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и многим другим.

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