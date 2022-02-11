Госпитализирован актер Геннадий Юхтин

Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить», - приводит агентство слова источника.

Причины госпитализации 89-летнего актера не уточняются.

В 2020 году Геннадий Юхтин попал в больницу после падения дома. Тогда артист повредил бедро.