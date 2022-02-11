Госпитализирован актер Геннадий Юхтин

Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить», - приводит агентство слова источника.
Причины госпитализации 89-летнего актера не уточняются.
В 2020 году Геннадий Юхтин попал в больницу после падения дома. Тогда артист повредил бедро.
Юхтин знаком зрителям по работам в картинах «Чужая родня» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и многим другим.