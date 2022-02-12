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1 час назад

Девятилетняя студентка МГУ Теплякова будет консультировать одаренных детей: «Цены кусаются»

РИА "ФедералПресс"иещё 4

Отец девятилетней Алисы Тепляковой Евгений написал в своем «Живом журнале», что девочка будет консультировать одаренных детей. Также отец юной студентки психфака МГУ назвал расценки на ее услуги.

«Алиса уникальный специалист, ее услуги стоят дорого»
Фото: cкриншот видео Первый канал/YouТubecкриншот видео Первый канал/YouТube

«Дадим Алисе почитать «Психологию интеллекта и одаренности» Дмитрия Викторовича Ушакова :) Пора ей учиться работать с одаренными детьми)», – написал Евгений.

В комментариях одна из читательниц спросила Теплякова, может ли Алиса проконсультировать ее сына и помочь ему с математикой.

«Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», – ответил отец девятилетней студентки.

Ранее «ФедералПресс» писал, что педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук прокомментировала в беседе со СМИ ситуацию вокруг девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой. По мнению специалиста, Алисе вполне может грозить депрессия и выгорание.

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