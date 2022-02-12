«Алиса уникальный специалист, ее услуги стоят дорого»

«Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», – ответил отец девятилетней студентки.