«Алиса уникальный специалист, ее услуги стоят дорого»

Отец девятилетней Алисы Тепляковой Евгений написал в своем «Живом журнале», что девочка будет консультировать одаренных детей. Также отец юной студентки психфака МГУ назвал расценки на ее услуги.
«Дадим Алисе почитать «Психологию интеллекта и одаренности» Дмитрия Викторовича Ушакова :) Пора ей учиться работать с одаренными детьми)», – написал Евгений.
В комментариях одна из читательниц спросила Теплякова, может ли Алиса проконсультировать ее сына и помочь ему с математикой.
«Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», – ответил отец девятилетней студентки.
Ранее «ФедералПресс» писал, что педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук прокомментировала в беседе со СМИ ситуацию вокруг девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой. По мнению специалиста, Алисе вполне может грозить депрессия и выгорание.