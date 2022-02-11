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1 час назад

В Москве умер скульптор Андрей Клыков

Мария Иванова

Скульптор Андрей Клыков, старший сын народного художника России Вячеслава Клыкова, был найден мертвым в своей мастерской. Об этом сообщают «Известия».

Скульптор Андрей Клыков найден мертвым
Фото: ТАССТАСС

Тело 59-летнего скульптора было обнаружено в мастерской в Москве 10 февраля. Пока причина смерти неизвестна.

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Андрей Клыков родился Курской области. Одна из самых известных его работ - памятник императрице Марии Федоровне в Петергофе. Также скульптор является автором памятника маршалу авиации Ивану Борзову в Шатуре, создал памятник русскому гвардейцу Семеновского полка в Москве, а также скульптуру у входа в храм Пресвятой Богородицы в Запорожье. Он также активно сотрудничал со своим отцом Вячеславом Клыковым, творческий тандем создал десятки памятников в России и за рубежом.

Ранее на своей даче в Подмосковье умер один из создателей мультфильмов про кота Леопольда, художник-мультипликатор Константин Романенко. По данным СМИ, 72-летний аниматор почувствовал себя плохо и потерял сознание, пока отдыхал в деревне Труфановка вместе со своим взрослым сыном.

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