Раскрыты обстоятельства смерти Евгении Брик

Актриса Евгения Брик лечилась от тяжелой болезни в Лос-Анджелесе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ее супруга режиссера Валерия Тодоровского, семья подтвердила смерть артистки.

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«Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус», — сказал осведомленный источник.

Напомним, что 11 февраля о смерти 40-летней Брик сообщила журналистка Катерина Гордеева. Причину смерти она не назвала, заявив, что усопшей «было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности».

Евгения Хиривская родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Фамилию Брик актриса взяла в честь своей прабабушки по отцу в качестве сценического псевдонима. Известна по фильмам «Тиски», «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Одесса», «Бомба» и другим.