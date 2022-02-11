Актрису Зинаиду Кириенко парализовало

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, госпитализированная с подозрением на COVID-19, находится в крайне тяжелом состоянии, ее частично парализовало. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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10 февраля стало известно, что 88-летняя Зинаида Кириенко почувствовала себя плохо дома. Она потеряла сознание, перестала реагировать на внешние раздражители и была госпитализирована.

По данным Telegram-канала «112», врачи диагностировали у актрисы геморрагический инсульт, Кириенко частично парализована.

«Состояние осложняет онкологическое заболевание. Кроме того, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат», - отмечает канал.

Сын Кириенко Максим подтвердил РИА Новости информацию о том, что Зинаида Кириенко находится в больнице, и добавил, что состояние актрисы «неважное, не очень хорошее».