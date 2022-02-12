Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве , сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких актрисы.

8 февраля у артистки выявили коронавирус. Сообщалось, что ей стало плохо дома, она перестала отвечать близким и реагировать на внешние раздражители, на короткое время потеряла сознание. После госпитализации у нее также нашли рак поджелудочной железы. Она находилась в реанимации, где перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована.