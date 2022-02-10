Лишившаяся работы из-за стихов Хармса учительница была судима за ранение человека

Учительница петербургской гимназии №168 Серафима Сапрыкина, уволившаяся после скандала со стихами Даниила Хармса, была судима в 2008 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Ранее Сапрыкина носила имя Сима Казимова. В этом признавалась сама женщина.

По данным пресс-службы, преступление Казимова совершила 29 октября 2007 года. Она находилась в компании друзей в квартире дома, расположенном в Краснооктябрьском районе города Волгограда.

Казимова сделала замечание знакомому С. из-за его неправильного поведения, в ответ мужчина ударил ее кулаком в лицо. За женщину вступился ее друг Б., между мужчинами завязалась драка. После чего Казимова, взяв со стола кухонный нож, дважды ударила им С., причинив тем самым тяжкий вред его здоровью.

Во время судебного заседания женщина отрицала свою вину, однако в связи с представленными доказательствами суд признал ее виновной.

Краснооктябрьский районный суд города Волгограда 17 декабря 2008 года приговорил Казимову к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на шесть месяцев.