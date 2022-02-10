В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
Войти в почту
23 минуты назад

Лишившаяся работы из-за стихов Хармса учительница была судима за ранение человека

Газета.Ru

Учительница петербургской гимназии №168 Серафима Сапрыкина, уволившаяся после скандала со стихами Даниила Хармса, была судима в 2008 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Лишившаяся работы из-за стихов Хармса учительница была судима за ранение человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее Сапрыкина носила имя Сима Казимова. В этом признавалась сама женщина.

По данным пресс-службы, преступление Казимова совершила 29 октября 2007 года. Она находилась в компании друзей в квартире дома, расположенном в Краснооктябрьском районе города Волгограда.

Казимова сделала замечание знакомому С. из-за его неправильного поведения, в ответ мужчина ударил ее кулаком в лицо. За женщину вступился ее друг Б., между мужчинами завязалась драка. После чего Казимова, взяв со стола кухонный нож, дважды ударила им С., причинив тем самым тяжкий вред его здоровью.

Во время судебного заседания женщина отрицала свою вину, однако в связи с представленными доказательствами суд признал ее виновной.

Краснооктябрьский районный суд города Волгограда 17 декабря 2008 года приговорил Казимову к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на шесть месяцев.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители