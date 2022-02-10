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7 минут назад

В России изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Lenta.ru

В России изменилась схема постановки диагноза «коронавирусная инфекция» — теперь для этого достаточно положительного результата экспресс-теста. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В России изменили схему постановки ковид-диагноза
Фото: ТАССТАСС

Ранее в случае, если экспресс-тест показал положительный результат, требовалось его подтверждение ПЦР-тестом. Теперь для постановки диагноза это не потребуется.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков оценил точность быстрой диагностики с помощью экспресс-тестов на коронавирус в 80 процентов. Он добавил, что с момента начала пандемии экспресс-тесты стали более точными. Тем не менее, ПЦР-тест является самым эффективным методом диагностики, считает специалист.

19 446 человек госпитализированы с COVID в России

По данным на 10 февраля, в России за прошедшие сутки госпитализировали 19 446 пациентов, заболевших COVID-19. По сравнению с предыдущим днем этот показатель снизился на 3,63 процента.

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