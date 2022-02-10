19 446 человек госпитализированы с COVID в России

В России за 24 часа были госпитализированы 19 446 человек, заболевших коронавирусом. Об этом говорится на сайте Стопкоронавирус.РФ.
По данным оперативного штаба, количество госпитализаций уменьшилось в 51 регионе России, число доставленных в больницы снизилось на 3,63% по сравнению с предшествующими сутками.
При этом всего в России выявлено 197 076 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 106 092 человека, умер 701 человек.
Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве (22 747), в Санкт-Петербурге (21 644) и в Московской области (7 611).
«Штамм «омикрон» зафиксирован в 84 регионах страны. Удельный вес нового штамма среди выявленных случаев COVID-19 составляет 70%», - сообщили в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Ранее главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что вызванный омикрон-штаммом коронавирус протекает быстрее, поражает меньше легочной ткани и, как следствие, вызывает меньше пневмоний. При этом, по его словам, сопровождающая заболевание высокая температура может быть опасна для пациентов старше 60 лет, больных с морбидным ожирением и с сопутствующей патологией.