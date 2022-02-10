19 446 человек госпитализированы с COVID в России

В России за 24 часа были госпитализированы 19 446 человек, заболевших коронавирусом. Об этом говорится на сайте Стопкоронавирус.РФ.

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По данным оперативного штаба, количество госпитализаций уменьшилось в 51 регионе России, число доставленных в больницы снизилось на 3,63% по сравнению с предшествующими сутками.

При этом всего в России выявлено 197 076 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 106 092 человека, умер 701 человек.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве (22 747), в Санкт-Петербурге (21 644) и в Московской области (7 611).

«Штамм «омикрон» зафиксирован в 84 регионах страны. Удельный вес нового штамма среди выявленных случаев COVID-19 составляет 70%», - сообщили в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.