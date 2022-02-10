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COVID-19 увеличил риск опасных сердечно-сосудистых заболеваний в течение года

Ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе раскрыли, что у людей увеличивается риск различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе смертельно опасных инсультов и инфарктов, в течение года после коронавирусной инфекции. Повышение частоты нарушений в кровеносной системе было заметно даже у тех, кто перенес в легкой форме или средней степени тяжести COVID-19. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали данные 153 760 человек с COVID-19, а также две контрольные группы, состоящие более чем из пяти миллионов человек каждая, для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний после коронавирусной инфекции.

Отоларинголог предупредил об «эре глухих» из-за «омикрона»

Заразившийся омикрон-штаммом человек при поражении слухового нерва может испытывать проблемы со слухом, из-за этого в мире может начаться «эра глухих», предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Врач назвал новый болезненный симптом «омикрона» «Если коронавирусная инфекция, "омикрон", поскольку он нейротропный (способен поражать нервные клетки — НСН), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих», — рассказал медик в беседе с Ura.ru. По словам Зайцева, для того, чтобы не допустить такого исхода, нужно «пролечиваться».

Инфекционист назвал сроки достижения плато по COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что когда в России число выздоровевших после коронавируса людей за сутки будет соответствовать числу заболевших, можно будет говорить о выходе на плато. Это может произойти через три-четыре недели, отметил он в беседе с радио Sputnik.

«Я думаю, что ещё три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато, и будет легче», — считает Малышев. По его мнению, в настоящее время «до плато далековато». «Плато — это когда сколько заболело, столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнёт превышать число заболевших», — пояснил доктор медицинских наук.

Представитель ВОЗ: Процесс одобрения "Спутника V" продвигается вперед

Процесс одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин для всех одинаков, нет возможности его каким-либо образом "ускорить". Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, процедура включения российской вакцины "Спутник V" в список средств, рекомендованных для экстренного применения, возобновлен, подписаны все необходимые юридические документы.

Вуйнович добавила, что ВОЗ получила документы в конце декабря и некоторые - в 2022 году. Вопросы о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также, что необходимо будет проверить - обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ.

Минздрав: требований к уровню антител для получения сертификата нет