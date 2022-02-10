Пока вы спали: планы Молдавии по миротворцам РФ и новый заработок для россиян

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В России решили ограничить срок выдачи потребкредитов

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Госдума в весеннюю сессию планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает ограничение пятью годами срока выдачи необеспеченных займов, а также предлагается обязать банки включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты кредитования. Об этом пишут «Известия».

В Минфине и Центробанке инициативу поддержали. Однако эксперты предупредили, что принятие законопроекта может привести к росту процентных ставок, снижению доступности кредитов и как следствие увеличению обращений за ссудами в микрофинансовые организации и к «серым» кредиторам.

С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа начали боевое дежурство на полигоне в Брестской области в рамках «проверки сил реагирования Союзного государства». Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в рамках учений военнослужащие отработали развертывание боевой техники и «приступили к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности».

Россиян предупредили о риске роста цен на стройматериалы

В Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР) предрекли рост цен на стройматериалы в 2022 году на 10% в случае повышения ввозной пошли на меламин. Об этом сообщают «Известия».

По данным ассоциации, поднять пошлины с 5 до 20% предложила Евразийская экономическая комиссия после жалобы на китайский демпинг со стороны отечественного монополиста по производству меламина — «Невинномысского азота». При этом в АМДПР отметили, что в России выпускается меламин низкого давления, но для производства древесных плит, соответствующих мировым стандартам, необходим меламин высокого давления. Бизнесмены обратились в ФАС с просьбой разобраться в ситуации.

Молдавия может выйти из мирного соглашения по Приднестровью

Власти Молдавии готовятся к «переформатированию переговорной структуры по урегулированию приднестровского конфликта» и выйти из соглашения с Россией, по которому в 1992 году в Приднестровье вошли российские миротворцы. Об этом «Независимой газете» заявил лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин.

По его словам, если Кишинев избавится от России, то в переговорном формате останется только Украина, которая заинтересована в снижении российского влияния в регионе. «Вместо России Кишинев может предложить в формат переговоров Румынию», – предположил Шелин.

AliExpress будет платить пользователям за обзоры

AliExpress запустит новую социальную платформу внутри своего приложения для России, с помощью которой пользователи смогут зарабатывать на live-эфирах, видеороликах и фото с обзорами товаров. Об этом со ссылкой на представителя маркетплейса пишет «Коммерсант».