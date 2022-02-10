Пережить постковид: врач дал советы россиянам

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о постковидном синдроме у переболевших коронавирусом и посоветовал сделать УЗИ внутренних органов после болезни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Тимаков отметил, что постковид проявляется через три - четыре месяца после COVID-19 в виде симптомов, которые нельзя связать с чем-либо еще.

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По мнению врача, взрослым, которые перенесли ковид тяжело, стоит сделать УЗИ внутренних органов - брюшной полости, щитовидной железы, органов малого таза и молочных желез. Это позволит выявить проблемы на ранней стадии.

Детям, перенесшим коронавирус, через две-три недели после выздоровления стоит сдать общий анализ крови, проверить уровень тромбоцитов и оценить гемоглобин. Если ребенок болел тяжело, необходим биохимический анализ крови и анализ мочи, чтобы оценить работу почек, подчеркнул Тимаков.

«После других штаммов, которые поражали людей до омикрона, постковид был почти у всех переболевших пожилых людей, примерно у 25 процентов людей среднего возраста и у 13 процентов детей. Ковид способен поражать все органы и ткани, соответственно постковид может «выстрелить» в любое место», - рассказал врач.

По его словам, чаще всего этот синдром поражает сердечно-сосудистую систему, провоцируя инсульты и инфаркты в будущем, а также желудочно-кишечный тракт.

Среди признаков постковида Симаков назвал боли в груди, одышку, длительный кашель, тахикардию, воспаление сердечной мышцы, частые циститы, боли в пояснице, панкреатит, поражение печени, боли в животе, диарею и тошноту, замутненность сознания, нарушения краткосрочной памяти и сна, депрессию, нарушения свертываемости крови, повреждения сосудов (частые синяки, которые долго не проходят), развитие микроботромбов в сосудах и конъюнктивиты.

Врач предупредил, что из-за постковида повышается риск развития диабета, мужчинам этот синдром грозит нарушением сперматогенеза, женщинам - поликистозом яичников и раком груди.

Исследователи британской компании ZOE ранее выяснили, что люди, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на туман в голове.

Медики заметили, что симптомы омикрона немного отличаются от «исходных» симптомов ковида: одним из новых симптомов стало «нечеткое мышление». С этой проблемой сталкиваются те, кто болеет COVID-19 долго.