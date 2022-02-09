«Русская Медиагруппа» выступила за контроль над работой иностранных интернет-платформ

В Общественной палате РФ 9 февраля прошёл круглый стол, посвящённый некорректному поведению многих иностранных интернет-платформ и социальных сетей в российском сегменте. Главной темой встречи стала «Цензура или модерация: как ограничить произвол иностранных социальных сетей?»

Фото: ОП ОП

Модератором мероприятия выступила Екатерина Мизулина. В круглом столе приняли участие глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов и его заместитель Александр Малькевич, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, члены СПЧ, представители Госдумы и Роскомнадзора, а также многие журналисты и блогеры, пострадавшие от незаконных действий иностранных медиа-платформ.

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Управляющий директор «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников, отметил, что все крупные медиа-холдинги заинтересованы в том, чтобы взаимодействие с иностранными платформами регулировалось чёткими правилами и законами.

«Мы заинтересованы в том, чтобы любые правила и критерии были прозрачны. Любая непрозрачность вредит бизнес-процессам. Мы, как субъекты бизнеса очень рассчитываем, что все взаимодействие с платформами было в рамках национального законодательства и с чёткими правилами», - обозначил свою позицию Медников.

В ходе своего выступления Алексей Пушков отметил, что иностранные соцсети наконец удалось заставить выйти из так называемой серой зоны и соблюдать законы РФ.

«Мы вывели ситуацию из зоны «фронтира». Долгое время интернет-платформы действовали в «серой зоне», сейчас это уже не так. Им не нравятся наши законы, но даже если им не нравятся наши законы им стоит следовать», -подчеркнул сенатор.

Серьёзную угрозу в неконтролируемой и порой агрессивной политике западных социальных сетей разложил по полочкам Александр Малькевич.

«Нельзя не согласиться с тем, что западные корпорации ведут кропотливую работу по перепрограммированию нашего сознания. Хотелось бы задать вопрос регулирующим структурам: а можем ли мы определить чёткий дедлайн. То есть какую-то дату. Пусть общество, Общественная палата услышит и зафиксирует – 1 марта, 1 апреля…. До какого числа эти 13 компаний, названия которых мы прекрасно знаем, должны выполнить требования закона о приземлении. Только две выполнили их полностью, еще 4 в процессе. Хотелось бы установить конкретные красные линии, потому что тянуть резину можно ещё долго. Мы должны быть готовы показать силу и обозначить сроки», - высказался Малькевич.

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