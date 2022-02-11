Названы наиболее востребованные в России профессии

Министерство труда назвало самые востребованные профессии в России в системе государственных служб занятости населения (СЗН). В 2021 году таковыми стали вакансии строителей, водителей, механиков и сварщиков, передают «Известия».

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За минувший год через СЗН нашли работу более 2,5 миллионов человек, что существенно больше показателей прошлых лет. Несмотря на то, что на этих площадках представлены в основном низкоквалифицированные специальности, число предложений о найме на позиции с высоким заработком растет.

Службы занятости предоставляют россиянам помощь в профориентировании, составлении резюме, проводят тренинги по прохождению собеседований. «В 2021 году больше всего работодатели заявляли в органы службы занятости вакансии строительных рабочих, водителей и механиков, работников сферы индивидуальных услуг, формовщиков и сварщиков, среднего медицинского персонала и врачей, а также руководителей в гостиничном и ресторанном бизнесе», — пояснили в Минтруда.

На онлайн-площадках по подбору персонала набор популярных профессий не сильно отличался, в лидерах оказались вакансии водителя, менеджера по продажам, продавцов в магазине. В первой десятке также бухгалтер, менеджер по работе с клиентами, кладовщик, повар, администратор, торговый представитель и разнорабочий.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков пояснил, что преобладание таких специальностей на разных ресурсах объясняется тем, что рабочие профессии востребованы, как никогда.