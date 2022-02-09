В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
50 минут назад

Попавший в массовое ДТП на Рублевке миллиардер подхватил COVID

Алиса Селезнёва

У миллиардера Алексея Шепеля после массовой аварии на Рублевском шоссе диагностирован коронавирус. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Пятый канал».

Попавший в массовое ДТП на Рублевке миллиардер подхватил COVID
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что предприниматель Алексей Шепель находился в Mercedes-Benz S 350, устроившем 8 февраля массовую аварию на Рублевском шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали четыре человека, были повреждены девять машин.

После аварии Шепель серьезных травм не получил. Врачи диагностировали у него поверхностную травму головы и торсионно-флексеонную травму шеи, а также выявили коронавирус.

Источник издания уточнил, что миллиардер отказался от госпитализации и решил продолжить лечение в частной клинике.

Сейчас наиболее вероятной причиной ДТП считается обморок. Предполагалось, что Шепель потерял сознание из-за инсульта, но эти данные не подтвердились, подчеркивается в статье.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители