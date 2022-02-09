Попавший в массовое ДТП на Рублевке миллиардер подхватил COVID

У миллиардера Алексея Шепеля после массовой аварии на Рублевском шоссе диагностирован коронавирус. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Пятый канал».

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Ранее стало известно, что предприниматель Алексей Шепель находился в Mercedes-Benz S 350, устроившем 8 февраля массовую аварию на Рублевском шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали четыре человека, были повреждены девять машин.

После аварии Шепель серьезных травм не получил. Врачи диагностировали у него поверхностную травму головы и торсионно-флексеонную травму шеи, а также выявили коронавирус.

Источник издания уточнил, что миллиардер отказался от госпитализации и решил продолжить лечение в частной клинике.